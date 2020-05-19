حكومة نينوى تفرض إغلاقًا كاملًا من الخميس المقبل

2020/05/19 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية أزمة محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إغلاق المحافظة ابتداء من الخميس المقبل، على خلفية ارتفاع عدد الاصابات في عموم العراق.وذكر الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، في بيان، أن الخلية قررت “غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل امام الوافدين، ابتداء من يوم الخميس المصادف 21 أيار 2020 ومن […]

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