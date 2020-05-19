ضبط ثلاثة اطنان من الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في واسط

2020/05/19 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطاعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 3 طن من الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قسم مكافحة الجريمة المنظمة، القى القبض على صاحب مذخر أدوية ومستلزمات طبية وضبط كمية من الأدوية ‏الفاسدة والمنتهية الصلاحية والبالغ كميتها 3 طن”.واضاف البيان، انه “تم […]

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