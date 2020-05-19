حظر للتجوال في الحمدانية على خلفية اصابات جديدة بكورونا

2020/05/19 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن عصام بهنام متي قائممقام الحمدانية عن فرض حظر للتجوال بالقضاء لمدة24ساعة على خلفية تسجيل اصابة يوم امس لطبيب يعمل بمستشفى الحمدانية التحق للتو قادما من بغداد .وقال متي في تصريح صحفي، انه” تم اجراء الفحوصات على كافة الملامسين للطبيب وتم عزل اثنين منهم ، حتى يتم التأكد من سلامتهم بعد […]

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