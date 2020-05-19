علماء بريطانيون يستعدون لاستخدام النيكوتين كعلاج لكورونا

2020/05/19 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد باحثون بريطانيون، أن النيكتوين لذيه قدرة فعالة على مكافحة انتشار وباء “كوفيد-19”.فيما اقترح أطباء في ويلز، أن لاصقات النيكوتين يجب اعتبارها على وجه السرعة كعلاج محتمل لـفيروس كورونا المستجد.والتدخين له عواقب مرضية شديدة ويظل خطرا جسيما على الصحة.على الرغم من ذلك، فإن المعلومات الجديدة قد حجبت الأدلة حول العلاقة بين […]

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