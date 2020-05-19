الصادقون النيابية: رئاسة البرلمان تناقش طلب تحديد موعد لعقد جلسة جديدة

2020/05/19 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي الثلاثاء , ان هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع حاليا لمناقشة طلب عدد من النواب بتحديد موعد لعقد جلسة جديدة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري , مرجحا اصدار قرار بعقد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.وقال الفتلاوي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان ” هيئة رئاسة مجلس […]

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