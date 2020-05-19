حشد الانبار يعلن تفتيش 40 منطقة صحراوية خلال “اسود الجزيرة”

2020/05/19 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الثلاثاء، عن انتهاء حملة اسود الجزيرة الامنية بتفتيش اكثر من 40 منطقة صحراوية لتأكد من خلوها من خلايا “ داعش”.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حملة اسود الجزيرة الامنية والتي تركزت على المناطق الصحراوية التي تربط المحافظة بمحافظتي صلاح الدين ونينوى انتهت بعد تحقيق […]

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