محافظ البصرة: المباشرة بالمسح الميداني للطريق الداخلي لقضاء ابي الخصيب

2020/05/19 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الثلاثاء، مباشرة إحدى الشركات المحلية بالمسح الميداني والتصميم للطريق الداخلي لقضاء ابي الخصيب.وقال المحافظ، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تمت المباشرة إحدى الشركات المحلية في المحافظة بأعمال المسح الميداني للطريق السياحي الداخلي في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة”، مشيراً الى ان “أهالي قضاء أبي الخصيب […]

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