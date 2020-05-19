ضمن حملة حفظ الأمانة.. الحشد الشعبي يوزع 250 حصة غذائية بين عوائل الشهداء في واسط

2020/05/19 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي واسط، الثلاثاء، 250 حصة غذائية بين عوائل الشهداء في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة حفظ الأمانة وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في واسط بالتعاون مع اللجنة المركزية في وزارة النفط لدعم الحشد الشعبي 250 حصة غذائية متكاملة لعوائل الشهداء والمتعففة في

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