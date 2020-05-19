البنك المركزي يصدر توصيات بشأن استخدام بطاقات الدفع الالكتروني

2020/05/19 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إلى أخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني.وقال البنك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يدعو المواطنين كافة بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني ويهيبهم بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا البنك والتي قد […]

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