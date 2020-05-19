التربية تحسم العام الدراسي للصفوف غير المنتهية بإعتماد نتائج النصف الأول كدرجة للنجاح

2020/05/19 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التربية عددا من القرارات لحسم الموقف من العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية.

وأوضح بيان على صفحة الوزارة في فيس بوك، ان هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف، قررت اعتماد درجة النصف الاول من العام الدراسي الحالي، كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية، على ان يسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس الاولى للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني و معاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح، والسماح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها، فيما قررت الهيئة قررت خفض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع، من اولياء امور التلاميذ والطلبة في المدارس الاهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي بنسبة عشر بالمئة.

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