2020/05/19 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بالمحافظة.وقال رئيس اللجنة، المحافظ لؤي الياسري، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحافظة سجلت اليوم، إصابة واحدة بفيروس كورونا”.ودعا الياسري ابناء النجف إلى “الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع، والالتزام بالتوصيات الصحية من قبل فرقنا الصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل إصابة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل إصابة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).