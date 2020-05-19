تحذير من البنك المركزي العراقي بشأن محاولات احتيال يتعرض لها المواطنون

2020/05/19 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من عمليات احتيال تجري عبر بطاقات الدفع الالكتروني.وقال البنك في بيان تلقته “يس عراق”، إن “يدعو المواطنين كافة بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني”.وأردف، أنه “ويهيبهم بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا البنك […]

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