المركزي يدعو المواطنين بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني

2020/05/19 | 13:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا البنك المركزي العراقي،الثلاثاء، المواطنين كافة بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني .

وقال البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، نهيب المواطنين بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا البنك والتي قد تعرضهم لمخاطر الاحتيال وما يرافقها من مخاطر مالية او قانونية.

واضاف انه بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات المصارف والشركات المرخصة المدرجة اسمائها على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي (www.cbi.iq).

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