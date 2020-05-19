مصادر: الاتحاد للطيران أبوظبي تلغي مئات الوظائف

2020/05/19 | 13:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر في قطاع الطيران وبشركة الاتحاد للطيران إن الشركة سرحت مئات العاملين خلال الشهر الجاري من بينهم أطقم ضيافة بعد أن اضطرتها جائحة فيروس كورونا لوقف رحلاتها.

أوقفت شركة الطيران، التي بلغ عدد موظفيها 20 ألفا و530 في أغسطس آب 2019، رحلات نقل الركاب في مارس آذار وقالت في الشهر التالي إنها استغنت عن عدد كبير من العاملين.

وقال مصدران إن مئات من العاملين سُرحوا هذا الشهر وإنه يجري الاستغناء عن العاملين بشكل شبه يومي.



وأضافوا أن من المتوقع خفض مزيد من الوظائف.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد لرويترز إن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران.

وتابعت ”من الواضح أن الطلب على السفر سينخفض بشكل كبير في المستقبل القريب ونتيجة لذلك ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة“.

قلصت الاتحاد، التي خسرت 5.6 مليار منذ 2016، الأجور في ظل التوقف شبه التام لحركة السفر العالمية.

وسيرت الشركة عددا من رحلات نقل الركاب منذ مارس آذار معظمها لأجانب يغادرون الإمارات وأعلنت عزمها استئناف رحلات الركاب المنتظمة في يونيو حزيران.

وبدأت الدول تخفيف إجراءات الإغلاق الشامل لكن صناعة الطيران حذرت من أن تعافي الطلب على السفر قد يستغرق سنوات.

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