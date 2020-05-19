البنك المركزي يحذر المواطنين من عمليات احتيال تجري عبر بطاقات الدفع الالكتروني

2020/05/19 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

حذر البنك المركزي العراقي (الثلاثاء (19 أيار 2020)، المواطنين من عمليات احتيال تجري عبر بطاقات الدفع الالكتروني.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "يدعو المواطنين كافة بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني".

وأردف، أنه "ويهيبهم بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا البنك والتي قد تعرضهم لمخاطر الاحتيال وما يرافقها من مخاطر مالية او قانونية".





وبين البنك، أنه "بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات المصارف والشركات المرخصة المدرجة اسمائها على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي(www.cbi.iq)".

بغداد اليوم – ديالى

نظم شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء في محافظة ديالى، الثلاثاء (19 أيار 2020)، وقفة احتجاجية رافضة لعودة قوات البشمركة والاسايش الى الناحية.

وأظهر شريطا مصورا حصلت عليه (بغداد اليوم)، رسالة أهالي الناحية خلال الوقفة الاحتجاجية

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية أزمة محافظة نينوى، الثلاثاء، إغلاق المحافظة ابتداء من الخميس المقبل، على خلفية ارتفاع عدد الاصابات في عموم العراق.

وذكر الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، في بيان، أن الخلية قررت "غلق

بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (19 أيار 2020)، العمل على جمع تواقيع نيابية لدعم قرار تعويض "حقول الحنطة" التي احرقها تنظيم داعش في كافة المحافظات.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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