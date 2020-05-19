بالفيديو.. شيوخ ووجهاء جلولاء ينظمون وقفة احتجاجية رافضة لعودة البيشمركة

2020/05/19 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ديالى

نظم شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء في محافظة ديالى، الثلاثاء (19 أيار 2020)، وقفة احتجاجية رافضة ...





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