2020/05/19 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء (19 أيار 2020)، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هذا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).