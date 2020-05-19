علاوي لقوى السلطة: هل عجزتم عن ايجاد وسيلة للحوار مع المتظاهرين غير لغة الرصاص؟

2020/05/19 | 13:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةانتقد رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الثلاثاء، تجدد استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي في الديوانية.وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر": "قوبل المحتجون السلميون مرةً اخرى بالرصاص الحي، هل عجزت قوى السلطة عن ايجاد وسيلة اخرى للحوار معهم غير لغة الرصاص، ولم يحاسب مرتكبوها في الديوانية".‏وأضاف: "نجدد ما قلناه، لا حل الا باحتواء المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة ومنها محكمة خاصة علنية للمرتكبين وحماتهم".

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