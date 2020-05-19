مدير الأمن اللبناني يسلم رسالة للكاظمي من عون

2020/05/19 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت قناة “الميادين”، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام عبر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.وقالت القناة في خبر عاجل اطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام”.وأضافت، أن “المدير […]

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