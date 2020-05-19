النجف تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

2020/05/19 | 13:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بالمحافظة.وقال رئيس اللجنة، المحافظ لؤي الياسري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "المحافظة سجلت اليوم، إصابة واحدة بفيروس كورونا".وأضاف: "ندعو ابناء النجف إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع، والالتزام بالتوصيات الصحية من قبل فرقنا الصحية الخلاص من الوباء نهائيا من المحافظة".

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