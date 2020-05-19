انحطاط الخطاب السياسي في تونس وشهوة الدم - مراد حاجي

2020/05/19 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مراد_حاجي يعيش التونسيون على وقع الشتائم في وسائل الإعلام يتبادلها نشطاء السياسة والإعلاميون في هستيريا غريبة أصبح فيها الصوت العالي والقدرة على كيل الشتائم مجلبة للفخر واداة من ادوات ممارسة السياسة.



وكمصارعي حلبات الرومان القديمة يتباهي كل طرف بقوته وبسلاطة لسانه ويتباهى بصرع خصمه بالضربة القاضية في كلاشات مسفة إلى درجة البذاءة.وحين ينتهي دور الساسة يبدأ الشوط الثاني من البذاءة على صفحات التواصل الاجتم ......





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