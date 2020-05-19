2020/05/19 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجية النيابية محمد البلداوي ، اليوم الثلاثاء،أن رواتب الشهر الجاري مؤمنة ولا يوجد أي تأخير بدفعها، مبينا ان رواتب الموظفين والمتقاعدين ستم دفعها في المواعيد المحددة لكل فئة.وقال البلداوي، ان ” تأخير رواتب المتقاعدين في الشهر الماضي كانت نتيجة لكتاب ارسله رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التخطيط النيابية: رواتب الشهر الحالي مؤمنة ولا تأخير في دفعها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التخطيط النيابية: رواتب الشهر الحالي مؤمنة ولا تأخير في دفعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).