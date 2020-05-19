بعد تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين.. هل أصيب ترامب بوباء كورونا؟

2020/05/19 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتناول منذ نحو عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار «هيدروكسي كلوروكين» المُضاد للملاريا الذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد ترامب مجدداً أنه ليس مصاباً بـ(كوفيد19)، ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: أتناوله […]

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