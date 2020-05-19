2020/05/19 | 13:58 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هكذا يبدو المشهد في الأسواق العراقية، الزبائن الذين كانوا يتزاحمون قبل العيد في كل سنة لشراء الملابس، أصبحت الملابس آخر اهتماماتهم، بسبب تفشي فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي الشامل.



أصحاب محال بيع الألبسة هم أكثر المتضررين رغم أنهم يفتحون باكرا مع رفع العزل، ويغلقون في ساعته الأخيرة عصرا دون أن يستقبلوا زبائنهم الغائبين.



كما أن المناطق السياحية الدينية تشتكي من غياب الوافدين الأجانب.



كما لم تسمح السلطات للمراكز التجارية الكبيرة بفتح أبوابها في ظل وباء كوفيد19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا: محلات الملابس في العراق تشتاق إلى زبائنها مع اقتراب عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا: محلات الملابس في العراق تشتاق إلى زبائنها مع اقتراب عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).