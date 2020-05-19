صحيفة عبرية تكشف تفاصيل هجوم إلكتروني إيراني على منشآت المياه الإسرائيلية

2020/05/19 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنها تفاصيل للهجوم الإلكتروني الإيراني على سلطة المياه الإسرائيلية في شهر نيسان الماضي.ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإنّ الهجوم الإلكتروني الإيراني استهدف في شهر نيسان ست منشآت ومواقع لسلطة المياه الإسرائيلية، وأدى إلى خلل وعدم انتظام في المعطيات الرسمية لسلطة المياه في إحدى […]

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