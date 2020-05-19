المركزي يصدر توصيات بشأن استخدام بطاقات الدفع الالكتروني

2020/05/19 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني.وقال البنك في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “يدعو المواطنين كافة بأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني ويهيبهم بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا […]

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