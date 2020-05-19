نائب لـ”العهد نيوز”: الهجمات الداعشية مقلقة وعلى الحكومة ان تهتم بالوضع الامني

2020/05/19 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص عبر النائب حسين اليساري، عن قلقه، من الهجمات الاخيرة التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية، على عدد من مناطق في العراق، داعيا الحكومة الى ايلاء الاهمية الى صعوبة وخطورة الوضع الامني الراهن.وقال اليساري لـ”العهد نيوز” إن عصابات داعش تستغل الظروف السياسية التي يمر بها البلد، في مقابل وجود عدم متابعة […]

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