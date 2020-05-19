2020/05/19 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسدس صوتي محور وعجلة.. القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسدس صوتي محور وعجلة.. القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسدس صوتي محور وعجلة.. القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).