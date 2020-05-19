الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في القدس

2020/05/19 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الشبان بالبلدة القديمة من القدس طاولت عشرة منهم، في خطوة تسبق ليلة القدر.وقال مدير “نادي الأسير” الفلسطيني في القدس ناصر قوس، إن “هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات تسبق ليلة القدر، وكذلك التحضيرات التي أعلن عنها مستوطنون متطرفون أمس الاثنين، حول نيتهم تنظيم سلسلة بشرية […]

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