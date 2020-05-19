بعد لقاء معه.. نائب يعلن موافقة وزير المالية على إطلاق رواتب أجراء البصرة اليوميين

2020/05/19 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

اعلن النائب عن تحالف سائرون، مظفر اسماعيل الفضل، الثلاثاء (19 أيار 2020)، حل مشكلة دفع رواتب الاجور اليومية والبالغ عددهم 30 ألف درجة، والذين تم تشغيلهم بواسطة محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للفضل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير التقى وزير المالية علي عبد الامير علاوي، وتباحث معه حول امكانية صرف رواتب الاجراء اليوميين والمستحقة منذ 3 اشهر ".

واضاف، أنه "تم الاتفاق مع الوزير على اطلاق التخصيصات المالية الى دوائرهم خلال اليومين القادمين"، مبينا أن "الوزارة ستعلن عن الحلول لإنهاء هذه الازمة".

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للفضل، يذكر انه تم تشغيل 30 الف شخص بوظيفة الاجر اليومي بناء على مبادرة اطلقتها محافظة البصرة، لاحتواء ازمة البطالة في المحافظة، لكن تبين لاحقا ان هذه الدرجات لا تتوفر لها تخصيصات مالية مما تسبب بعدم صرف اي مبالغ او اجور لهذه الدرجات لغاية الان.

يتبع.



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بغداد اليوم – بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (19 أيار 2020)، المواطنين من عمليات احتيال تجري عبر بطاقات الدفع الالكتروني.

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بغداد اليوم – ديالى

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وأظهر شريطا مصورا حصلت عليه (بغداد اليوم)، رسالة أهالي الناحية خلال الوقفة الاحتجاجية

بغداد اليوم- نينوى

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وذكر الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، في بيان، أن الخلية قررت "غلق

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