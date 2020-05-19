عودة رونالدو لتدريبات يوفنتوس للمرة الأولى بعد غياب دام نحو 10 أسابيع

2020/05/19 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، إلى مقر التدريب في ناديه يوفنتوس الإيطالي، وذلك للمرة الأولى بعد غياب دام نحو 10 أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.فبعد أن قضى فترة عزل لمدة أسبوعين في منزله في تورينو، قاد كريستيانو رونالدو بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر “كونتيناسا” التدريبي الخاص بفريق يوفنتوس.ومن […]

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