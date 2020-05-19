الصين ترد على ترامب بشأن مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية

2020/05/19 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسؤوليتها عن تفشي كورونا، واتهمته بإثارة هذا الموضوع للتهرب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية.وأمهل ترامب، منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيقطع التمويل عنها وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن ترامب، […]

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