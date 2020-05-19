طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996

2020/05/19 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات، صدرت اليوم الثلاثاء، أنّ مقياساً لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996، في نيسان، وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا الجديد.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفاً و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية […]

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