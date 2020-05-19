مناقشة وضع الاقليات الأمني في العراق بندوة الكترونية

2020/05/19 | 14:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار اكثر من 70 باحثا واكاديميا من المهتمين بقضايا الاقليات بالعراق يناقشون الوضع والتهديد الأمني للاقليات عبر ندوة الكترونية استمرت لمدة ساعتين نظمها منتدى السلام بنينوى واختصت الندوة لمناقشة حماية الاقليات، هذا ما اشار إليه “فلاح حسن” احد القائمين على هذه الندوة.واضاف حسن “هناك محاور أخرى في ندوات قادمة”.“التعددية …

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