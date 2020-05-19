المتحدث بأسم صحة كردستان لـ “ايزيدي 24”: إذا لزم الأمر سيتم إعلان منع التجوال مرة أخرى

2020/05/19 | 14:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين أعلن المتحدث بإسم وزارة صحة إقليم كردستان “محمد خوشناو” من خلال “ايزيدي 24″،عن الوضع العام والاجراءات المتخذة في الاقليم، وقال “إذا تفاقم الوضع الصحي في الإقليم سيعلنون مرة أخرى عن منع التجوال في عموم إقليم كوردستان”.“خوشناو” أوضح أن “الوضع الصحي الحالي في إقليم كردستان بشكل عام جيد وتحت السيطرة”.

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