إيران تسجل 62 حالة وفاة و2111 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/19 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور عن آخر احصائيات كورونا في البلاد.

وقال المتحدث انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و111 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 124 الاف و603 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 62 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و119 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 97 الف و173 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و698 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 716 الف و 176 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد.

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