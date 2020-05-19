محافظ دهوك يتهم 3 احزاب كردية بتحريك تظاهرات اقليم كردستان

2020/05/19 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل محافظ دهوك، فرهاد اتروشي، أحزاباً كردية، مسؤولية إطلاق التظاهرات الأخيرة، التي نددت بتأخر صرف رواتب الكوادر التربوية. وقال أتروشي، في مؤتمر صحفي، إن “أعضاء الاتحاد الاسلامي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير، شاركوا في تظاهرات يوم السبت الماضي التي شهدتها دهوك”، مشيراً إلى “أنهم أجروا تحضيرات للتظاهرة وعقدوا اجتماعاً بشأنه خاصة أعضاء الاتحاد الاسلامي شاركوا […]

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