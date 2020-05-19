كاظم الحجاج .. القصيدة حين تكون تاريخا

2020/05/19 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فلاح المشعل غابت القصيدة الوثيقة بعد تاريخ شعري هائل ومسارات قيام القصيدة بتأثيث الوعي الجمالي بالنص الشعري المشحون بالفكرة وواقعية الحدث والموقف المستعار من الواقع الى فضاء القصيدة، وإدخاله في...أكمل القراءة ←

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