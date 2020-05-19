بغداد .. يا سيادة الرئيس

2020/05/19 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي تراهم يلهثون وراء المناصب والاستحقاقات ..وينسون محنة بغداد التي فقدت امانتها و جمالها ، ولم تغادر يوما المأساة ..وهنا لا اريد ان ابكي بغداد ..واندب...أكمل القراءة ←

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