القضاء يبحث مع الداخلية تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها

2020/05/19 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.وذكر بيان لمجلس القضاء،، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم، بمكتبه وزير الداخلية عثمان الغانمي".وأضاف البيان، أن "زيدان بحث مع الغانمي اجراءات التعاون مع الوزارة في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".

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