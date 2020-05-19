اقتصادي: العراق مقبل على هزة اذا لم تحل رواتب الموظفين

2020/05/19 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الثلاثاء، من مغبة عدم ايجاد حلول نهائية لرواتب الموظفين، مبينا ان استمرار الازمة سيؤدي بالعراق الى هزة سياسية واجتماعية لا تحمد قباها..وقال الصوري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “استمرار تهديد المواطنين بقوتهم اليومي والتلويح بين فترة واخرى باقتطاع الرواتب يزيد من الازمات الداخلية”.واضاف ان “نسب البطالة ستتضاعف من […]

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