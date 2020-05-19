2020/05/19 | 14:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة المركزية تصدر أمراً بالقبض على العكيلي وعصابته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة المركزية تصدر أمراً بالقبض على العكيلي وعصابته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة المركزية تصدر أمراً بالقبض على العكيلي وعصابته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).