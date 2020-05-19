لا يا كاظمي… لا لتكميم الافواه والاعتداء على المحتجين مرة اخرى

2020/05/19 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من التصريحات المتكررة من قبل السيد رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي حول عدم الاعتداء على المتظاهرين والحفاظ على حقوقهم وإطلاق...أكمل القراءة ←

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