علي شريعتي والتلفيق

2020/05/19 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج ظهر علي شريعتي في جامع في وسط طهران ولانريد أن نخوض في السيرة الذاتيه ومن دعم فتح هذا الجامع في وسط طهران أيام الشاه , هو يشبه مصطفى...أكمل القراءة ←

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