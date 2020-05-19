2020/05/19 | 14:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية ازمة نينوى تقرر إغلاقها أمام الوافدين اعتباراً من الخميس المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة نينوى تقرر إغلاقها أمام الوافدين اعتباراً من الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة نينوى تقرر إغلاقها أمام الوافدين اعتباراً من الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).