الفضل يعلن حل ازمة رواتب الاجور اليومية في البصرة

2020/05/19 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن النائب عن تحالف سائرون مظفر اسماعيل الفضل، الثلاثاء، عن حل مشكلة دفع رواتب الاجور اليومية والبالغ عددهم 30 الف درجة والذين تم تشغيلهم بواسطة محافظة البصرة.وقال الفضل في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “التقى وزير المالية علي عبدالامير علاوي وتباحث معه حول امكانية صرف رواتب الاجراء اليوميين والمستحقة منذ 3 اشهر”.[…]

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