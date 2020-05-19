خلية الأزمة النيابية تطالب رئيس الوزراء بإعلان حظر التجوال الشامل

2020/05/19 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان فرض حظر التجوال الشامل، بعد تسجيل 150 إصابة يوم أمس الاثنين، و120 منها كانت في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "حذرت من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات مرتفعة في العاصمة بغداد".

وطالبت الخلية، "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعلان حظر التجوال الشامل في العراق".





وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4 وفيات، و150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة اصابات يومية يسجلها العراق منذ دخول الوباء في شباط الماضي.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي اليومي، أنه "تم فحص 3520، نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221".

واشارت الى أن مختبراتها سجلت "لهذا اليوم (الاثنين) 150 إصابة في العراق"، مبينة ان الاصابات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 45، وبغداد/ الكرخ: 45، ومدينة الطب: 30، والبصرة: 7، والنجف: 3، وواسط: 3، وكربلاء: 2، والمثنى: 3، وديالى: 2، ونينوى: 1، والسليمانية: 9".

ولفتت الى "تماثل 92 حالة الى الشفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 48، وبغداد / الكرخ: 19، ومدينة الطب: 4، والبصرة: 20، وصلاح الدين: 1".

ونبهت على أنها سجلت "4 وفيات، حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في بغداد/ الكرخ، وحالتين في مدينة الطب".

وأضافت، أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 3554، ومجموع حالات الشفاء 2310، والراقدين الكلي: 1117، ومجموع الوفيات الكلي 127".

قبل ذلك، أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، البدء بفرض الحظر المناطقي من يوم غد الأربعاء، فيما أشار الى أن المناطق المشمولة بالحظر، في دائرتي صحة الرصافة والكرخ ببغداد، هي (مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية)".

بعد ذلك، أكد المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن "الحظر المناطقي يشمل الغلق التام للمناطق المشمولة به"، مبيناً أنه "سيتم منع الدخول والخروج من تلك المناطق وإلغاء جميع الاستثناءات".

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