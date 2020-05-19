2020/05/19 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي، فائق زيدان، الثلاثاء (19 أيار 2020)، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي تطبيق القانون ومكافحة الجريمة

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس القضاء فائق زيدان استقبل بمكتبه وزير الداخلية عثمان الغانمي لبحث تطبيق القانون ومكافحة الجريمة".

وأضاف، أن "زيدان ناقش مع وزير الداخلية اجراءات التعاون مع الوزارة في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".

بغداد اليوم- كردستان

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد صفار، الثلاثاء (19 أيار 2020)، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن عقد جلسة نيابية الأسبوع الجاري، للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ومن بينها الخارجية والعدل ا

بغداد اليوم-بغداد

طالبت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان فرض حظر التجوال الشامل، بعد تسجيل 150 إصابة يوم أمس الاثنين، و120 منها كانت في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- بغداد

علق المتنبئ الجوي الاقدم، في مطار البصرة، صادق عطية، الثلاثاء، على المنشورات التي تحدثت عن انتشار وباء جديد، في تموز المقبل، بسبب اصطفاف الكواكب.

وقال عطية، عبر منشور على جداريته، على فيسبوك، إنه "على الرغم من مصيبة وباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس القضاء يبحث مع وزير الداخلية تطبيق القانون ومكافحة الجريمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس القضاء يبحث مع وزير الداخلية تطبيق القانون ومكافحة الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).