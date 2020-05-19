موقف واسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات خلال هذه الفترة

2020/05/19 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتنشر "كلكامش برس"، الثلاثاء، موقف واسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من ٢١/٤/٢٠٢٠ لغاية ١٨/٥/٢٠٢٠.

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