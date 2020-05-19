صحة البصرة تنفذ حملة لفحص ملامسي مصاب وأخذ مسحات من عائلته

2020/05/19 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة ” عن تنفيذ مركز القائم للرعاية الصحية الأولية بحملة تحر لأخذ مسحات من الملامسين للمصابين بفايروس كورونا ضمن الرقعة الجغرافية للمركز .وقال اعلام دائرة الصحة في بيان ، تم إرسال فريق صحي إلى مركز حي القائم لفحص ملامسي مصاب وأخذ مسحات من عائلة احد المصابين بأشراف ومتابعة […]

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